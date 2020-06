Polícia espanhola detém fugitivo procurado pelas autoridades portuguesas

A Polícia Nacional espanhola deteve em Orihuela, Alicante, um fugitivo procurado pelas autoridades portuguesas por um delito de tráfico de droga e sobre quem recaía uma Ordem Europeia de Detenção para Extradição, noticiou este sábado a EFE.

O indivíduo, de nacionalidade espanhola, foi detido em Portugal e condenado a seis anos de prisão por transportar mais de 2.400 quilos de resina de haxixe num camião, mas fugiu do país, refugiando-se em Espanha, quando lhe faltavam cumprir dois anos e oito meses de pena.

De acordo com a agência de notícias de Espanha, os agentes do Grupo contra o Crime Organizado do corpo policial receberam do Grupo de Fugitivos Internacionais da Polícia Judiciária espanhola a informação sobre a possibilidade de um fugitivo procurado por Portugal estar escondido na região de Vega Baja.

O detido, de 43 anos, foi presente ao Tribunal Central de Instrução número Um, que ficará encarregado de realizar as diligências necessárias para fazer cumprir a Ordem Europeia de Detenção para Extradição.