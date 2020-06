EUA. Jovem negro encontrado enforcado numa árvore em Los Angeles

É mais um incidente a inflamar os ânimos nos Estados Unidos. A comunidade de Palmdale, nos arredores de Los Angeles, exige uma investigação para apurar as causas da morte de um jovem negro, de 24 anos, cujo corpo foi encontrado enforcado numa árvore.

De acordo com a CNN, as autoridades estão a tratar do caso como um “alegado suicídio”. “Infelizmente, este não é o primeiro incidente do género desde o início da pandemia”, reforçou uma nota oficial da autarquia, que lembrava informações sobre linhas de apoio à saúde mental.

O corpo foi descoberto durante a madrugada, de segunda-feira, tendo sido chamados os bombeiros e a polícia.

Mais tarde a vítima mortal foi identificada como sendo Robert L. Fuller, de 24 anos.

“Estamos empenhados em descobrir o que se passou exatamente”, garantiu o autarca de Palmdale, Steven D. Hofbauer, numa conferência de imprensa, no final desta semana.



Hofbauer assegurou que estão a colaborar com o departamento policial e o instituto de medicina legal. “Enquanto aguardamos por mais detalhes sobre esta tragédia, estamos a trabalhar com vários líderes locais por forma a aumentar o diálogo e, assim, trabalharmos juntos para tornar a nossa comunidade mais segura e inclusiva”, acrescentou.