Coronavírus. Farmacêutica garante vacina no final do ano

A empresa farmacêutica Astrazeneca garante que vai ter no final do ano quase 100 milhões de vacinas contra o novo coronavírus para a Europa.

Os estudos estão numa fase avançada e nos ensaios clínicos participam 10 mil voluntários.

A vacina está a ser desenvolvida em colaboração com a Universidade de Oxford.

O ministro italiano da Saúde revela que a fase de testes deve terminar no Outono e acredita que a vacina contra a Covid-19 vai estar disponível no fim do ano.

Quatro países europeus: Itália, Alemanha, França e Holanda, que fazem parte do IVA – aliança internacional para a vacina - assinaram um contrato com o laboratório farmacêutico para garantirem 400 milhões de doses de vacinas.