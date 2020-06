Casas queimadas, centenas de mortos e deslocados. Bispo relata terror no norte de Moçambique

"Está toda a população assustada e com medo. Os deslocados, os diretamente envolvidos, estão numa situação de pesadelo. Muitos fugiram, aqueles que permaneceram nas suas aldeias dormem no mato porque têm medo de ser atacados, e os que estão noutros distritos estão a receber deslocados. As famílias vivem em sobressalto, porque quem tinha seis ou sete pessoas na família agora tem 20, 25, porque acolheu outras famílias", conta.

O método é sempre o mesmo, "desde o começo": "Queimar as casas, matar pessoas e decepar as cabeças." O bispo de Pemba assume que aquilo por que a população de Cabo Delgado tem passado "é uma coisa inominável".

Guterres atento à violência em Moçambique

Cabo Delgado, província onde avança o maior investimento privado de África para exploração de gás natural, está sob ataque desde outubro de 2017 por insurgentes, classificados desde o início do ano pelas autoridades moçambicanas e internacionais como uma ameaça terrorista.

O bispo de Pemba não esconde o medo com que vive todos os dias. As autoridades de vários distritos e as Organizações Não Governamentais já abandonaram Cabo Delgado. Assim como os missionários, por ordem do próprio bispo. A população abandonou a região e "só ficou quem não pôde sair".

Em abril, D. Luíz Fernando declarou, em entrevista à Renascença, que a Organização das Nações Unidas (ONU) tinha "obrigação de ajudar" Cabo Delgado.



O secretário-geral da ONU, António Guterres, já contactou o Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, sobre a violência armada em Cabo Delgado. Os dois mantiveram uma "breve conversa telefónica" sobre o assunto, de acordo com nota oficial da Presidência da República de Moçambique.

Guterres e Nyusi terão discutiram as medidas que o Governo moçambicano tem adotado na assistência às populações afetadas, assim como o "papel importante" das agências da ONU, nomeadamente o Programa Alimentar Mundial.

Além da violência armada em Cabo Delgado, António Guterres e Filipe Nyusi abordaram o acordo de paz entre o Governo e a Resistência Nacional Moçambicana (Renamo), um processo que registou progressos nos últimos dias, com a entrega de armas de um total de 38 guerrilheiros do braço armado do principal partido de oposição no âmbito dos entendimentos assinados em agosto de 2019.

"Os dois dirigentes reafirmaram o seu empenho em aprofundar a cooperação multilateral no enfrentamento dos desafios globais, com impacto em Moçambique e no mundo", concluiu a nota.