Pepa visa arbitragem frente ao Sporting. "Foi muito esquisito"

Pepa considera que algo "muito esquisito" aconteceu com a arbitragem do jogo entre o Sporting e o Paços de Ferreira, que os leões venceram, por 1-0.

Na segunda parte, Rui Costa assinalou uma grande penalidade para o Paços de Ferreira. Contudo, após ver as imagens em campo, mudou a decisão. Volte-face muito contestado pelos castores. No final da partida, em declarações à Sport TV, Pepa comentou que "não [tem] tempo para perder tempo com isso", mas não deixou de tecer uma crítica.

"Não tenho tempo para perder tempo com isso. A revolta foi na qualidade, intensidade e entrega, dentro de campo, aquilo que podemos fazer. Tudo o resto: foi muito esquisito aquilo que aconteceu, mas é já preparar o próximo jogo", frisou.

Quanto ao jogo propriamente dito, o treinador do Paços de Ferreira considera que a sua equipa merecia ter saído de Alvalade com muito mais:

"Grande jogo, grande intensidade, muita qualidade. O empate não era justo. Justo era a vitória do Paços de Ferreira. Saímos frustrados por não levar pontos, mas orgulho enorme pelo que fizemos em campo. A resposta foi fantástica."