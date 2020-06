Alemanha. Bayern Munique a uma vitória do título

O Bayern Munique está a um triunfo de se sagrar octocampeão germânico de futebol, ao somar na receção ao Borussia Mönchengladbach (2-1) o 10.º triunfo consecutivo prova, em jogo da 31.ª jornada.

Os bávaros até podiam ter erguido este sábado o troféu, mas para tal precisavam de uma derrota do Borussia Dortmund em Dusseldorf, que não aconteceu, já que o conjunto de Raphael Guerreiro, ganhou por 1-0, já nos descontos, graças a um golo do regressado Erling Haaland, o seu 11.º em 12 jogos na 'Bundesliga'.

No Allianz Arena, a formação orientada por Hans-Dieter Flick não teve um jogo fácil, diante de um adversário que até colocou primeiro a bola na baliza contrária, mas viu o vídeoárbitro anular o tento a Jonas Hofmann, por fora de jogo, aos 16 minutos.

A resposta dos anfitriões, e desta vez a valer, saiu dos pés do jovem holandês Zirkzee, 10 minutos depois, ao beneficiar do erro do experiente guarda-redes suíço Yann Sommer, que deixou a baliza deserta e colocou a bola ao alcance do avançado.

Ainda antes do descanso, o francês Benjamin Pavard foi infeliz, ao introduzir a bola na própria baliza (37 minutos), deixando tudo em aberto para o segundo tempo, que só teve um golo e quando o empate parecia ser o mais certo.

O defesa francês redimiu-se do erro e cruzou para León Goretzka garantiu o triunfo, aos 86 minutos.

Com 73 pontos em 31 encontros, o Bayern Munique pode garantir o título na próxima ronda, caso vença no reduto do Werder Bremen, em encontro marcado para quarta-feira. Já o Borussia Monchengladbach é o quarto colocado, com 56.

Se os bávaros não vencerem em Bremen, ainda poderão festejar no dia seguinte, mas só se o Borussia Dortmund não vencer em casa o Mainz.