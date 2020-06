EUA e China, um confronto permanente

A China aspira tornar-se a maior potência mundial, apresentando o seu regime ditatorial como superior às democracias liberais. É uma aposta a longo prazo, como é próprio da cultura chinesa.

Trump, no EUA, tem facilitado a vida à China, ao exibir, ele próprio, desprezo pelas regras democráticas e ao mostrar empatia para com políticos autoritários, desde Putin a Xi Jinping. E também ao abdicar de os EUA liderarem, nomeadamente na crise global da pandemia - uma novidade histórica. Por outro lado, há na UE, concretamente na Polónia e sobretudo na Hungria, governos que adotaram práticas anti-democráticas na liberdade de expressão e na independência do poder judicial. São pequenas vitórias de Xi Jinping.

Porque mantém Trump uma interminável guerra comercial com a China? Porque ele é um protecionista e porque, pensando nas eleições de novembro, lhe convém manter uma espécie de guerra fria com a China. Trump sempre apostou no confronto para se afirmar e para mobilizar a sua base de apoio.

Acontece que essa guerra é popular nos EUA. Os americanos – e, cada vez mais, os europeus – têm razões de queixa ou, pelo menos, de suspeição da política chinesa.

Hong Kong é uma dessas razões de queixa. Xi Jinping está a cancelar as liberdades políticas e civis naquele território que a China se tinha comprometido com o Reino Unido a respeitar até 2047.

Depois, o investimento chinês no exterior, que subiu muito até há alguns anos, está a diminuir. Porque o crescimento da economia chinesa abrandou muito com a pandemia do coronavírus. E porque os países que poderiam receber o investimento chinês têm crescentes dúvidas sobre o que está por detrás desse investimento – motivos políticos, por exemplo. Veja-se a UE, que recomenda o maior cuidado com a entrada de empresas chinesas.

E, de facto, o investimento direto chinês baixou recentemente na Europa e mais ainda na Austrália. Além de receios políticos (espionagem, nomeadamente), existem nas democracias fundadas suspeitas de roubo de tecnologia por parte de empresas chinesas situadas no estrangeiro.

A credibilidade da China também saiu chamuscada da pandemia. A Comissão Europeia afirma ter "provas suficientes" da existência de propaganda chinesa na Europa relativa ao surto de covid-19. E é sabido que as autoridades chinesas começaram por tentar abafar o surto em Wuhan, chegando a prender profissionais de saúde que inicialmente alertavam para a pandemia. Depois, tiveram que mudar de atitude, mas a desconfiança não desapareceu.

Voltando a Trump e à sua guerra comercial com a China. Essa guerra agrada aos trabalhadores americanos de empresas que se deslocalizaram dos EUA para a China, deixando-os no desemprego. Claro que, agora, o grande fator de desemprego é a pandemia. Por isso Trump quer acabar com os confinamentos, como sempre por motivos eleitorais, não de saúde pública.