​À espera de melhor

O futebol praticado, em especial pelas equipas de mais elevada cotação, tem primado pela ausência de qualidade, sem terem deixado indícios claros sobre qual delas acabará por vencer o título de campeão.



Futebol Clube do Porto e Sport Lisboa e Benfica têm oscilado também nos resultados nestes dois desafios iniciais. Vindos de uma derrota em Famalicão, os portistas não tiveram capacidade para melhor a sua imagem, enquanto os lisboetas fizeram acumular mais dúvidas depois do empate consentido na Luz frente à equipa do Tondela.

No Algarve, os comandados de Bruno Lage chegaram à vantagem jogando bem até à primeira meia hora. E aí a questão parecia arrumada. Só que, na segunda parte, a águia voou para parte incerta, enquanto o Portimonense subia claramente de rendimento, o que muito ajudou na imposição do empate com que, com toda a justiça, a partida chegou ao fim.

Como podem compreender-se os quatro empates consecutivos cedidos pelo Benfica? E a obtenção de uma só vitória nos últimos dez jogos disputados? A visível baixa de rendimento da equipa fica a dever-se a quê? Lage, reconhecidamente culpado, deve arcar com todas as culpas resultantes destes fracassos? Ou seja, uma mão cheia de perguntas, paras as quais não será fácil encontrar respostas.

Veremos, a seguir, o que vai acontecer na próxima quarta-feira na complicada deslocação a Vila do Conde.

O Porto não está melhor e as suas dificuldades também têm estado à vista. No entanto, o facto de estar com a vantagem de dois pontos na tabela, permite criar condições para respirar melhor. Mas não há razão para pensar que o almejado título está ali à mão de semear.

Hoje, o Sporting Clube de Portugal regressa a Alvalade para defrontar o Paços de Ferreira.

Tendo-se confirmado como a equipa mais aceitável da ronda inaugural do reatamento, merece ser apontada como favorita para o embate de logo à noite, embora também não esteja ao abrigo de uma má exibição.

A longa paragem de três meses fez mal a muita gente, e as consequências estão bem à vista. Daí que o mínimo que se exige é que a qualidade aumente para que, finalmente, possamos assistir a um bom desafio de futebol. Já começa a ser tempo…