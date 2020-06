Santuário de Fátima não espera “grande enchente”, mas garante fiscalização

O Santuário de Fátima não espera uma afluência significativa nesta sexta-feira e no sábado, mas o reitor, o padre Carlos Cabecinhas, afirma-se preparado "para isolar e fechar o recinto", caso exista a perceção de que se atingiu o limite de capacidade no respeito pelo cumprimento do distanciamento social.

O sacerdote disse à Renascença, nesta sexta-feira, que não está definido "um máximo de lotação", mas assegurou que "a afluência de peregrinos" vai sendo verificada. Ainda assim, o reitor do Santuário considera pouco expectável "uma grande enchente".

O padre Carlos Cabecinhas admite "um grupo grande de peregrinos, mas sem comparação com as habituais peregrinações de maio ou mesmo o mês de agosto" e realça o sentido de responsabilidade dos peregrinos.