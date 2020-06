Graça Freitas: “Podemos peregrinar, mas sempre com uma nova forma de estar"

Veja também:

A diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, apela aos peregrinos que hoje e sábado vão marcar presença em Fátima que cumpram todas as regras de higiene e distanciamento social por causa da Covid-19.

“Podemos rezar, peregrinar, ir aos locais de culto, mas sempre com uma nova forma de estar. Aqui o apelo é que para que quem organiza e quem participa tenha muito cuidado”, afirma Graça Freitas.

No regresso das peregrinações ao Santuário de Fátima, a diretora-geral da Saúde apela à não concentração de pessoas e defende a liberdade religiosa adaptada à nova situação de pandemia de Covid-19.

“A peregrinação a Fátima é uma situação concreta, teremos que aguardar, esperemos que mais uma vez seja observado tudo o que está dito, nomeadamente a não concentração de pessoas, porque com a liberdade religiosa que há, com o direito a peregrinar que todos temos, também temos o dever de observar as novas regras, novas formas de viver e de estar”, sublinha.

Num âmbito mais geral, Graça Freitas faz um apelo a todos os responsáveis pela organização de eventos, para que tenham “alto sentido cívico” e ajudem os participantes a cumprir as regras.

“Em todas as atividades em que estamos a pedir tanto aos cidadãos para que colaborem, também temos que pedir muito a quem opera os serviços, os restaurantes, as entidades organizadoras dos eventos, que elas próprias tenham um alto sentido cívico e que façam observar as regras nos espaços que estão abertos para que a nossa sociedade funcione, para que a nossa vida continue e para que o tecido social recupere”, afirma a diretora-geral da Saúde.

Os operadores destes espaços também têm “a responsabilidade de ajudar os cidadãos, porque às vezes precisamos de ajuda quando nos distraímos”, conclui Graça Freitas.

O Santuário de Fátima acolhe esta sexta-feira e sábado a peregrinação internacional aniversária de junho, presidida pelo bispo auxiliar de Lisboa, D. Américo Aguiar, a primeira com a presença de peregrinos desde o início da pandemia de Covid-19.

O programa inicia-se esta sexta-feira com o rosário na Capelinha das Aparições, no Santuário de Fátima, seguindo-se a Procissão das Velas e uma celebração da Palavra no Altar do Recinto de Oração, a partir das 21h30.