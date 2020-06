Santos Populares são para desfrutar “divertindo-se, mas não facilitando”

Ainda em Lisboa, “as regras do despacho camarário são aplicáveis a todas as pessoas singulares ou coletivas que exerçam serviços comerciais, bem como às pessoas que usufruam desses serviços”.

Devem, assim, ser observadas as “regras de ocupação, permanência, distanciamento físico e higiene nos serviços e comércio a retalho”, bem como “na restauração”, previstas na legislação em vigor, nas orientações da DGS “e, concretamente no que diz respeito a Lisboa”, no despacho da Câmara da cidade, que é bem claro”.

“Será um arraial diferente do arraial do ano passa(...)

Na comunicação aos jornalistas, Graça Freitas lembrou que “estão encerradas as instalações e estabelecimento constantes do anexo da Resolução do Conselho de Ministros n.º 40 A/2020, de 29 de maio.

“Neste período especial, pretende-se que as pessoas desfrutem do gradual desconfinamento, desta nossa nova normalidade, em segurança e salvaguardando a sua saúde e a de todos, divertindo-se, mas não facilitando”, sublinhou.

“O nosso apelo é que passemos estes santos populares com a diversão possível, mas sem facilitar a transmissão do vírus. Temos de aprender a viver com esta situação, cumprir as regras que a cada momento estão em vigor”.

De acordo com o boletim epidemiológico desta sexta-feira, Portugal regista mais 270 casos confirmados de Covid-19 face a ontem, 91% dos quais na região de Lisboa e Vale do Tejo.