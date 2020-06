​Covid-19: Precariedades na origem do aumento de casos em Loures

Um conhecimento “só possível graças ao trabalho que as equipas que estão no terreno desde o dia 1 de junho a fazer a radiografia da situação do concelho”, disse Bernardino Soares à Renascença .

O presidente da Câmara de Loures diz que “é essencial conhecer bem o problema, relacionado com a precariedade laboral, para depois saber combatê-lo”, acrescentando que “não há dúvida nenhuma de que um dos grandes obstáculos para controlar a situação são os transportes públicos”.

“A estratégia”, refere o autarca, “é verificar no terreno através de equipas constituídas por agentes da saúde, da câmara municipal e da Segurança Social, com o apoio das forças de segurança, onde estão as grandes concentrações e com isso ajudar depois as pessoas a dar prioridade à salvaguarda das suas condições de segurança”.

Na próxima semana, adianta Bernardino Soares, “as equipas no terreno passam de três para seis” e os apoios, sejam através de bens alimentares ou benefícios da segurança social, já começaram a ser implementados”.

Neste momento, as freguesias mais afetadas no concelho são as uniões de freguesia de Camarate, Unhos e Apelação e a de Sacavém e Prior Velho.

Portugal regista esta sexta-feira 1.505 mortes relacionadas com a covid-19, mais um do que na quinta-feira, e 36.180 infetados, mais 270, segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Direção-Geral da Saúde.

[notícia atualizada às 15h15]

