Covid-19. DGS autoriza uso dos chuveiros nos ginásios

O uso dos chuveiros nos ginásios e espaços de prática de exercício físico passa a ser permitido a partir desta sexta-feira, de acordo com a norma da Direção-Geral da Saúde (DGS) de 29 de maio e que foi atualizada.

A atualização da norma regulamenta que a utilização dos balneários é permitida "se for possível assegurar as condições de distanciamento físico, higienização, limpeza e desinfeção", pelo que aconselha que estes espaços "devam ser sujeitos a um aumento da frequência de limpeza e higienização".

A DGS estabelece que a utilização dos chuveiros deve ser feita mantendo o distanciamento físico "de pelo menos dois metros" entre utilizadores.

A autorização do uso de chuveiros era uma das principais reivindicações do setor dos ginásios depois de ter sido autorizada a sua abertura, alegando a Associação de Ginásios e Academias de Portugal (AGAP) que a sua interdição era um "forte condicionamento" à retoma.

Nesta revisão da norma pela DGS mantém-se a não retoma de sessões de grupo dedicadas a grávidas, idosos, ou pessoas com doenças crónicas, "pelo risco acrescido que estas populações parecem apresentar", assim como devem permanecer encerradas saunas, banhos turcos, hidromassagem, jacuzzi e equipamentos similares.

Noutro âmbito, a DGS reforça também que continua a não ser permitida "a presença de público nos eventos desportivos, devendo reduzir-se ao mínimo o número de envolvidos em cada evento, de acordo com a legislação em vigor", gorando, para já, as pretensões de muitos agentes do futebol, que têm manifestado o desejo de voltar a ter adeptos nas bancadas dos jogos da I Liga.

Portugal contabiliza pelo menos 1.505 mortos associados à covid-19 em 36.180 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim da DGS.