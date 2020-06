Bares perdem 300 milhões de euros por mês e querem abrir já

O MAB-Movimento para a Abertura dos Bares enviou esta sexta-feira uma carta ao primeiro-ministro em que pede que a reabertura dos bares possa acontecer já a partir de dia 15, segunda-feira.



Em declarações à Renascença, a porta-voz do MBA, Maria João Pinto-Coelho, diz que o setor se sente discriminado em relação aos restaurantes, hotéis e casinos, que já abriram e podem ter os respetivos bares em funcionamento.

“Nós nem sequer sabemos quando vamos reabrir", lamenta. "Para o Movimento, isso não faz sentido. Representamos 'bares sentados', onde as pessoas conversam enquanto bebem uma bebida, onde todas as medidas de segurança podem ser garantidas. Ao contrário do que acontece quando as pessoas vão buscar bebidas alcoólicas a restaurantes, cafés, supermercados ou até bombas de gasolina”.

A carta enviada para São Bento pede ao primeiro-ministro que pondere, “com a devida moderação e cuidados, a reabertura imediata dos bares tradicionais. Estes pequenos bares não são mais do que as pastelarias e cafés, com diferentes horários”.

A maior parte dos bares fechou no dia 12 de março, antes do início do estado de emergência, em muitos casos voluntariamente, frisa Maria João Pinto-Coelho. Quase todas estas empresas aderiram ao "lay-off" simplificado, mas a não inclusão dos bares entre os estabelecimentos que podem retomar a atividade está a pôr em causa o setor e milhares de postos de trabalho.

“Estamos fechados há três meses, isto é muito grave, é um sufoco”, desabafa. Muitas destas empresas são familiares e há já muitas famílias a passar grandes dificuldades. Para além de quem serve, há outras pessoas a trabalhar no bar e muitos empregos em risco. “A lei seca começa a fechar contas bancárias, a atrasar rendas, a dificultar a vida com os razoáveis fornecedores”, refere a carta.

Movimento pede redução de taxas

À Renascença, a porta-voz do MAB refere perdas estimadas de 300 milhões de euros mensais assim como o encerramento definitivo de vários estabelecimentos, como consequência da pandemia.

É por isso que a carta enviada a António Costa vai acompanhada de uma lista de reivindicações. Por exemplo, a redução para 13% ou até 6% da taxa de IVA aplicada às bebidas “para tentar recuperar no 2º semestre deste ano o imenso que se perdeu nesta Primavera Negra”. Mas também a isenção de pagamento da TSU para as empresas, simplificação do acesso a subsídios a fundo perdido para micro e pequenas empresas e às linhas de apoio à economia para fazer face à COVID-19, além da redução das diversas taxas associadas à atividade: por exemplo, a paga à Sociedade Portuguesa de Autores, para o uso do espaço de esplanada, toldos e painéis. “Os bares são taxados por todo o lado, como se fossem negócios milionários, que não são”, argumenta Maria João Pinto-Coelho.

Ainda assim, o MAB considera que, tal como aconteceu antes, no período pós -troika, o setor dos bares poderá ter um papel determinante na retoma económica-turística do país.

A carta é subscrita por centenas de pessoas, algumas figuras públicas. O embaixador Seixas da Costa, a atriz Soraia Chaves e o ator Paulo Tavares, o escritor João Tordo, o músico Manuel João Vieira ou Teresa Ricou, do Chapitô, são apenas alguns exemplos.