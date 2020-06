Covid-19. Participantes em comícios de Trump não o podem processar se ficarem infetados

Veja também:

A quatro meses e meio das eleições presidenciais, Donald Trump anunciou o regresso dos comícios de campanha, suspensos devido à pandemia de Covid-19, mas há uma novidade: quem quiser estar presente tem de se comprometer a não processar os organizadores caso fique contaminado como o novo coronavírus.

No site da campanha de Trump, os seus apoiantes devem assinar um aviso para se registarem nesses eventos.

“Ao pressionar o botão de registo na parte inferior aceita o risco de exposição à Covid-19 em cada local público onde outras pessoas estejam presentes. Ao participar nesta reunião, os convidados presentes assumem todos os riscos associados à Covid-19 “, lê-se na página do evento que ocorrerá em Oklahoma no dia 19 de junho.

Primeiros comícios vão decorrer nos estados da Florida, Arizona, Carolina do Norte e Oklahoma.



Os Estados Unidos registaram 941 mortos devido à Covid-19 nas últimas 24 horas, elevando o total para 113.774 mil óbitos desde o início da pandemia, segundo a contagem realizada pela Universidade Johns Hopkins.

De acordo com os números contabilizados diariamente, o país registou 2.021.990 de casos de contágio, sendo que cerca de 520 mil pessoas foram dadas como curadas.

O país continua a registar cerca de 20.000 novos casos diariamente.

Apesar do medo de uma segunda vaga no país o secretário do Tesouro norte-americano, Steven Mnuchin, já alertou que o país não poderia "fechar a economia novamente".

A pandemia já provocou cerca de 418 mil mortos e infetou mais de 7,4 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo o balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 1.504 pessoas das 35.910 confirmadas como infetadas, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.