​Ford Ranger Raptor. Preparado para o fim do mundo

Marcante é igualmente a protecção do motor, em cor diversa da carroçaria, e o degrau ao longo das portas e que facilita e muito a entrada e saída deste "monstro". As protecções plásticas nas embaladeiras das rodas são generosas, e cumprem bem a sua função fora de estrada.

Na frente destaca-se a grelha em negro, de grandes dimensões, com as letras FORD a ocuparem todo o espaço. É possível distinguir a marca a algumas centenas de metros de distância.

O espaço interior desta Ford Ranger Raptor é generoso. Ou não fosse esta uma carrinha larga. Compensa-se no espaço interior, os constrangimentos que o condutor pode sentir quando circula em estradas mais estreitas, ou no cruzamento de veículos.

A posição de condução é facilmente regulável, e podemos afirmar que este é um veículo confortável mesmo em viagens mais longas. O espaço para as pernas traseiras é superior, o ar-condicionado eficaz, tal como a visibilidade, que em última instância pode apenas sair prejudicada no óculo traseiro pelo facto do condutor estar numa posição superior, e ter de saber lidar com a presença dos apoios de cabeça traseiros. Enfim, nada de muito importante que não se resolva com a câmara de marcha-atrás com que vinha equipada a versão testada.

Os plásticos são de qualidade mais do que razoável, não produzem ruídos parasita. E já que de ruídos falamos, a velocidade mais elevada, e com as janelas abertas, há alguma intrusão do barulho do vento. Mas é bom lembrar, a aerodinâmica não será o maior trunfo deste modelo, nem foi criado para isso.

Motor