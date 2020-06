Seis clubes do Campeonato de Portugal protestam na Cidade do Futebol

A FPF decidiu subir Arouca e Vizela por serem os dois clubes com mais pontos das quatro séries, na altura da paragem do cameponato devido à Covid-19.

O Lusitânia de Lourosa, Fafe, Praiense, Olhanense, Real Massamá e Benfica e Castelo Branco anuciaram que vão realizar um protesto na próxima terça-feira, às 17h00, na Cidade do Futebol, instalações da Federação Portuguesa de Futebol, contra a decisão de cancelar o Campeonato de Portugal e os moldes da subida de divisão.

Os seis clubes que ocupavam lugar de qualificação para o play-off de acesso à II Liga não se conformam com a decisão e organizam um protesto na próxima terça-feira. No comunicado nas redes sociais, os clubes garantem que as normas de segurança da DGS serão cumpridas.

"Em tempos de incertezas, não iremos parar de lutar pela verdade desportiva", escreve o Fafe.

"Às 17h00 vamos unir-nos e manifestar-nos na cidade do futebol, sede da FPF, em Lisboa, contra uma das maiores injustiças desportiva da história do desporto em Portugal", aponta o Olhanense.

O Campeonato de Portugal é uma competição em duas fases. Na primeira, 72 clubes competem em quatro séries de 18 equipas. Os dois primeiros de cada série disputam, depois, um ‘play-off’ para encontrar os dois a indicar à II Liga.

A prova foi, no entanto, interrompida em março, quando faltavam disputar nove jornadas da primeira fase e todos os clubes se encontravam com o mesmo número de jogos.

Em Portugal, morreram 1.505 pessoas das 36.180 confirmadas como infetadas, de acordo com os dados divulgados hoje pela Direção-Geral da Saúde.