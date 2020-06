A continuidade de Bruno Lage no Benfica, as jovens promessas do FC Porto e o objetivo do Sporting até ao fim da época são os temas em destaque na imprensa nacional desta sexta-feira, dia 12 de junho.

"A Bola" garante que Lage vai continuar no Benfica na próxima época. "Lage resiste", lê-se na manchete. De acordo com o jornal, existe desgaste com a SAD, mas a saída não é hipótese e uma nova reavaliação da situação fica agendada para o fim da época, depois da final da Taça de Portugal.

O Benfica ainda não venceu após a retoma do campeonato, com dois empates contra Tondela e Portimonense.

Já "O Jogo" destaca as promessas do FC Porto. "Os 400 milhões de Sérgio", pode ler-se. Sete jogadores da geração que na última época venceu a Youth League já foram utilizados por Sérgio Conceição. Fábio Vieira foi a mais recente estreia, contra o Marítimo.

O jornal "Record" faz manchete com Rúben Amorim. "O objetivo é vencer todos os jogos até ao fim", anunciou o treinador.

As lesões de Jardel e Grimaldo, Matheus Nunes anunciado no onze do Sporting e a vitória do Tondela e empate entre Belenenses e Vitória de Guimarães são outros destaques da imprensa nacional.