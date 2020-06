"João Félix vai marcar uma época no Atlético". Palavra de ex-Real Madrid

Não é comum um madridista olhar para um jogador do grande rival da cidade, mas Aitor Karanka - três vezes campeão da Europa pelo Real Madrid - lá o fez, quando confrontado por Bola Branca.

João Félix chegou a Espanha como um fenómeno pago a peso de ouro e, nem que seja só por isso - pelo menos até ao momento -, continua a não deixar ninguém indiferente. Nem mesmo uma antiga figura dos "merengues". Porém, para Aitor Karanka, o avançado de 20 anos do Atlético de Madrid não será só o que custou. Nesta entrevista exclusiva, e pelo que já observou do jovem internacional português, o antigo internacional do Real Madrid coloca Félix na galeria dos melhores de sempre do emblema "colchonero". "Não tenho nenhuma dúvida de que vai marcar uma época no Atlético. Tem tudo. Também é verdade que [com] a sua idade tem de adaptar-se a um novo campeonato, a um novo estilo de vida e isso custa. Mas não tenho nenhuma dúvida de que será um jogador de alto nível", diz o treinador, antigo adjunto de Mourinho.

Karanka admite que quando se paga 120 milhões de euros por um jogador "já se está a exigir-lhe tudo" e a pressão está sempre presente. O ex-jogador do Real recorda o momento em que "Zidane chegou ao Real Madrid". "Não foi fácil para ele. Em relação ao João, não tenho nenhuma dúvida que vai estar no ‘top’, embora necessite do seu tempo. O importante é a qualidade e a personalidade do jogador e essa o João têm-na de sobra", considera - de forma elogiosa - o atual treinador, de 46 anos, que esteve entre 2013 e 2019 no futebol inglês. Premier League. Nuno a voar mais alto e a certeza do sucesso 2.0 do amigo "Special" Terminada uma ligação ao Real Madrid, enquanto adjunto de Mourinho, Karanka tentou a sorte como treinador principal em Inglaterra. Foram seis épocas. Primeiro no Middlesbrough - onde se converteu num dos sete estrangeiros a conseguir a subida do clube à Premier League - e depois no Notthingham Forest. Trata-se, por isso, de uma opinião certificada para analisar dois dos principais técnicos lusos da atualidade. Ambos no campeonato inglês.

Primeiro Nuno Espírito Santo, que - ao serviço do Wolverhampton - está a realizar uma das melhores épocas da carreira. Aitor Karanka elogia a trajetória do antigo técnico do Valência e adivinha-lhe uma transferência para um emblema de maior nomeada. "Com o que o Nuno está a fazer nos últimos anos, num clube como o Wolverhampton – que por muita história que tenha estava há três anos na segunda divisão – tem todas as hipóteses em equipas grandes. Tanto em Inglaterra, como no resto do mundo. Quando vês a trajetória do Nuno, é – como se diz em Espanha – de se lhe tirar o chapéu. Quando já treinaste equipas como o Valência, o Porto e dás esse passo para o 'Wolves' – que para muitos poderia ser uma marcha-atrás, para a segunda divisão inglesa, sem nenhum problema – é muito bom! Está a confirmar o que já havia feito enquanto grande treinador. O que se passa agora é que quando estás em Inglaterra há muito mediatismo. Fico satisfeito pelo Nuno. Conheço-o e fico satisfeito que seja reconhecido como um treinador de ‘top’, que é o que ele é", atira o técnico basco, que jamais esquece o tempo que passou ao lado de José Mourinho no Real Madrid. De resto, completam-se dez anos dessa ligação profissional, entretanto interrompida. Ficou a amizade entre ambos.