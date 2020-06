Friburgo renova com o treinador há mais tempo no ativo na Bundesliga

O técnico Christian Streich, o treinador há mais tempo no ativo na liga alemã de futebol, prolongou o contrato com o Friburgo, equipa que orienta desde 2011, anunciou o clube germânico.

"Estamos muito satisfeitos por poder continuar a contar com o Christian Streich como treinador. Ele personifica a filosofia do clube", afirmou Jochen Saier, diretor do clube.

O técnico, de 55 anos, admitiu que não foi preciso negociar muito para prolongar o contrato, cujo prazo não foi divulgado, e garantiu: "Estou muito feliz por poder continuar a desenvolver a minha ideia de futebol".

Streich tornou-se treinador das camadas jovens do clube em 1995, assumindo o cargo de treinador adjunto em 2007, antes de ocupar o cargo de técnico principal em 2011.

O Friburgo, que na época de 2016 se sagrou campeão da segunda liga, ocupa a oitava posição da 'bundesliga', com 41 pontos, menos dois do que o Hoffenheim, que é sétimo classificado.