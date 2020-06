Inflação e investimento

O governador da Reserva Federal, o banco central dos EUA, afirmou que sua a taxa de juro diretora não iria subir “pelo menos até ao fim de 2022”. A pandemia provocou um tal choque recessivo que uma promessa como esta é credível.



Aliás, antes da pandemia já a preocupação dos economistas tinha mais a ver com o risco de deflação (descida geral dos preços) do que com os perigos da inflação. Os quais continuavam, no entanto, a ser apontados por alguns adversários das políticas convencionais adotadas pela maioria dos bancos centrais, incluindo pelo BCE.

Nos anos 70 do século passado os factos desmentiram uma antiga convicção: a de que o crescimento económico fazia subir os preços, enquanto a recessão os baixava. Em parte por causa das brutais subidas dos preços do petróleo, registou-se um fenómeno novo: inflação e estagnação económica simultâneas. Era a chamada “estagflação”.

A “estagflação” poderia ter regressado por causa do coronavírus. Mas a queda do PIB é tão acentuada que aquilo que temos é preços estagnados, quase sem qualquer crescimento económico. E o preço do petróleo bruto está baixo, por escassez de procura.

Numa recente e elucidativa análise à situação económica nacional e internacional (as duas situações estão muito ligadas, como é sabido) o Dr. Eduardo Catroga reconhece que “nos últimos 30 anos, nos países da OCDE, não se tem verificado a correlação histórica entre o volume da criação de moeda e a inflação” (criação de moeda pelos bancos centrais). Mas alerta para que a inflação poderá ressurgir através do aumento de custos unitários em alguns sectores, em consequência de quebras potenciais da produtividade e dos efeitos da desglobalização sobre os custos em certas cadeias de produção”.

Uma inflação alta desvaloriza o dinheiro que as pessoas e as empresas têm. Por isso desencoraja a poupança – que entre nós é muito baixa – e assim, indiretamente, não estimula o investimento. E sem investimento não há crescimento económico.

A análise do Dr. E. Catroga visa sobretudo a fraqueza do investimento nas últimas décadas em Portugal. Fraqueza, entendo eu, do ponto de vista quantitativo como qualitativo, no investimento público (os excessos de autoestradas, por exemplo) e no privado (em geral por má gestão).

“O país precisa de aumentar o volume e a qualidade do investimento”, afirma E. Catroga, notando que a formação bruta de capital fixo (FBCF) no total da economia atingiu, no período de 1991-2000, uma média anual de 25,8% do PIB a preços correntes e caiu para 16,5% na média dos últimos nove anos”. A taxa de variação anual média da FBCF foi negativa na década de 2001-2010 (-1,6%) e na década de 2011-2019 (-1,2%).

Quanto ao investimento público, ele foi de 5,3% do PIB em 2010; caiu para 1,5% em 2016; e para apenas de 1,9% em 2019. Comenta E. Catroga: “O investimento público foi uma variável sacrificada nos últimos anos no processo de consolidação orçamental, com o favorecimento político da despesa pública corrente primária. Isto apesar do aumento da carga fiscal sobre as famílias e as empresas para o valor historicamente mais alto em 2019.” A conclusão é óbvia: precisamos de investir mais e com mais qualidade, mas sem agravar os impostos, que já são excessivos em Portugal.

Quanto ao sector privado, é evidente que agora precisa de receber muito dinheiro do Estado e da UE para não desaparecer. Mas há anos que levanto dúvidas quanto ao nosso aproveitamento dos fundos de Bruxelas: quando o dinheiro é oferecido ou barato, existe a tentação de investir só para aproveitar esse dinheiro, sem grande atenção à qualidade do investimento.

E. Catroga apresenta um motivo de otimismo: “A qualidade da gestão estratégica e operacional (das empresas) tem crescido, tendo sido as empresas os grandes motores da recuperação das contas externas exigida pelo nosso elevado nível de endividamento (na última década, o valor das exportações no PIB subiu à volta de 15 pontos percentuais)”. Haja esperança.