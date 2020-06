Fórmula 1 em Portugal? Decisão só em julho, mas as "equipas têm muita vontade"

O administrador do Autódromo Internacional do Algarve afirmou, em declarações à Lusa, que existe “muita vontade das equipas” de Fórmula 1 que Portugal integre o calendário revisto do Mundial de 2020, mas qualquer decisão só acontecerá "em meados de julho".

"Sabemos que há muita vontade das equipas de que Portugal seja escolhido para o calendário e nós temos feito tudo o é necessário", observou Paulo Pinheiro, no dia em que os organizadores do campeonato anunciaram o cancelamento das corridas no Azerbaijão, Singapura e Japão, devido à pandemia de covid-19.

Depois de o diretor desportivo da F1, o britânico Ross Brawn, ter admitido na quinta-feira que Portugal está a ser equacionado como alternativa para o calendário revisto do Mundial de 2020, o responsável pelo autódromo de Portimão revela que são muitos os atores do campeonato a desejar que a decisão seja positiva.