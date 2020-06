Queda mensal recorde. PIB do Reino Unido caiu 20,4% em abril

Veja também:

O Produto Interno Bruto (PIB) do Reino Unido contraiu 20,4% em abril, uma queda mensal recorde, informou o Gabinete Nacional de Estatísticas (ONS).

Os dados divulgados representam uma queda maior do que a estimada pelos analistas britânicos.

Esta contração recorde é relativa ao mês em que o território esteve em confinamento devido à pandemia da covid-19, imposta no final de março.

Em maio, as autoridades do Reino Unido anunciaram uma contração de 2% do PIB britânico no primeiro trimestre deste ano face aos últimos três meses de 2019, o maior decréscimo desde o quarto trimestre de 2008.

De acordo com os últimos dados, o Reino Unido registou, desde o início da pandemia, 41.279 mortos e mais de 291 mil casos.

A pandemia de Covid-19 já provocou mais de 418 mil mortos e infetou mais de 7,4 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo o balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 1.504 pessoas das 35.910 confirmadas como infetadas, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.