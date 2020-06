Produção industrial cai quase 30% na UE em comparação com o ano passado

A produção industrial na União Europeia caiu quase 30% em abril, face ao mesmo mês do ano passado. A redução foi de 28,0% na Zona Euro e de 27,2% no total da UE, segundo as estimativas divulgadas nesta sexta-feira pelo gabinete de estatística europeu.

Em termos mensais, a queda foi de 17,1% entre os países da moeda única e de 17,3% entre os 27 Estados-membros face a março.

O Eurostast aponta as medidas tomadas para conter a pandemia de Covid-19 como principal causa das quebras, dado o “impacto significativo na produção industrial”.

“São as maiores quedas mensais registadas desde o início da série, significativamente superior às quedas de 3% a 4% observadas no final de 2008 e no início de 2009 durante a crise financeira”, refere o gabinete de estatística.

E são também “as maiores quedas anuais registradas desde o início da série, superando os -21,3% no observada em abril de 2009 na área do euro e -20,7% na UE”.

“No geral, a produção industrial na área do euro e na União Europeia caiu para níveis vistos pela última vez em meados dos anos 90”, indica o gabinete de estatística.

Em Portugal, o indicador caiu 26,5% na variação homóloga (mesmo período do ano passado) e 18,2% face a março.