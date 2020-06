​Fitch alerta para subida da dívida portuguesa acima do valor de 2014

A agência de rating Fitch alerta que o rácio da dívida pública portuguesa face ao Produto Interno Bruto (PIB) deverá ser, em 2020, superior ao de 2014, mas assinalou a "tolerância" dos mercados devido à consolidação orçamental anterior.



"O recente estímulo orçamental de Portugal irá levar a dívida pública mais alto do que na crise das dívidas soberanas da zona euro", de acordo com a agência, que, por outro lado, assinala, numa nota divulgada esta sexta-feira, que "a tolerância quanto à dívida aumentou depois de vários anos de consolidação orçamental".

A agência norte-americana refere que "as previsões orçamentais do Governo sugerem um compromisso continuado com a consolidação quando o impacto imediato do coronavírus passar", e não espera grandes alterações com a substituição de Mário Centeno por João Leão como ministro das Finanças.

"Não esperamos que a recente demissão de Mário Centeno como ministro das Finanças altere a política orçamental substancialmente, dado que João Leão, o secretário de Estado do Orçamento, irá suceder a Centeno", adianta a Fitch.

A agência saúda também o facto de o "compromisso com a sustentabilidade orçamental ter gozado de um amplo apoio político antes da pandemia, e a coesão política permaneceu forte durante a crise", o que apoia a expectativa da Fitch de uma "continuidade a médio prazo".

Elencando as várias medidas previstas no Orçamento do Estado suplementar apresentado na terça-feira, a Fitch observa que o pacote de medidas previstas "leva a resposta orçamental total para pelo menos 22 mil milhões de euros (11% do PIB)", o que levou a agência a alterar a previsão de défice para 6,4% do PIB (o Governo prevê 6,3%), em comparação com os anteriores 4,0%.

"Para financiar o défice, o orçamento suplementar duplica o teto para emissão líquida de dívida para 20 mil milhões de euros", lembra a Fitch, que destaca a chegada do rácio da dívida pública aos 134,4%, de acordo com a previsão do Governo, um valor "ligeiramente acima do pico de 132,9% de 2014".