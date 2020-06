Bruno Lage até ao fim da época. Futuro decidido no final da temporada

Bruno Lage será treinador do Benfica até ao final da temporada. Quem garante é o jornal "A Bola", que revela que a direção encarnada quer manter o treinador pelo menos até ao fim da temporada.

De resto, esta tinha sido já uma posição defendida pelo presidente Luís Filipe Vieira, em entrevista à "BTV", que afirmou, na semana da retoma do campeonato, antes dos empates contra Tondela e Portimonense, que Lage iria continuar no clube, quer fosse campeão, ou não.

"O Bruno Lage fez um trabalho fantástico, contra todas as expetativas. Este ano começámos muito bem, mas aconteceu um percalço sério, mas estou satisfeito com o trabalho que ele tem feito. É o treinador ideal para o projeto que temos. Vai continuar, independentemente de ser campeão", afirmou.

No entanto, o jornal revela que existe desgaste na relação entre o treinador e a SAD. Os primeiros sinais da quebra na relação ocorreram no início da temporada, quando a renovação do treinador foi adiava várias vezes e apenas consumada em dezembro. Após o final da temporada, a posição do técnico será novamente reavaliada.

Antes da pandemia, o Benfica encontrava-se numa sucessão de maus resultados, que começou com uma derrota no Estádio do Dragão. As águias perderam uma liderança de sete pontos e desceram ao segundo lugar.

Depois da paragem do campeonato devido à pandemia da Covid-19, o Benfica poderia ter voltado ao primeiro lugar, na sequência da derrota do FC Porto em Famalicão, mas o Benfica não foi além de um empate em casa com o Tondela. Esta jornada, as águias voltaram a empatar em casa do Portimonense e estão a dois pontos do FC Porto.

Lage relativizou a questão da saída depois da partida no Algarve, mas "A Bola" garante que o técnico e o presidente não conversaram depois do jogo. Nos últimos dez jogos, o Benfica somou apenas uma vitória, em casa do Gil Vicente.

O Benfica volta à competição na próxima quarta-feira, em Vila do Conde, contra o Rio Ave, jogo com relato e acompanhamento na Renascença.