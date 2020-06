​Rúben Amorim e os incidentes no Benfica: “Faz confusão quando se passa para as famílias”

O treinador do Sporting, Rúben Amorim, condenou esta quinta-feira o apedrejamento ao autocarro do Benfica e que as casas de jogadores tenham sido vandalizadas com mensagens ofensivas.



Na conferência de imprensa de lançamento do Sporting – Paços de Ferreira, de sexta-feira, o técnico leonino lamenta que a esfera familiar dos jogadores encarnados tenha sido envolvida e considera que foram ultrapassados todos os limites.

"São atos que têm de ser investigados muito a sério. São ultrapassadas linhas muito graves. Pôs em risco os jogadores, treinadores e fisioterapeutas. Depois há algo que ainda me faz mais confusão, isto sem desvalorizar a vida dos jogadores, mas quando se passa para as famílias, quando alguém está atrás da porta para escrever algo... É uma linha muito grave que tem de ser investigada muito a sério”, apela Rúben Amorim.

“O Sporting condenou e toda a gente do Sporting condena. É algo que afasta as pessoas do futebol, público e até jogadores, porque vão falar entre si, e em vez de trazermos mais qualidade vamos afastar as pessoas. Até mesmo vamos afastar os grandes jogadores que temos na Liga portuguesa se isto continuar. Pois acredito que muitos deles gostam de jogar cá nos nossos clubes, criam essa ligação, porque se calhar em termos monetários era mais fácil para muitos deles saírem. Há que levar isto muito a sério porque foi muito grave", sublinha o treinador que já representou o Benfica enquanto jogador.

Sobre o jogo de sexta-feira, a contar para a 26ª jornada do campeonato, Amorim confirmou que

Wendel está convocado e o jovem Matheus Nunes vai manter a titularidade.

O técnico garante um Sporting preparado para receber o Paços de Ferreira e reconhece qualidade no adversário.

“Sabemos que é uma equipa extremamente organizada, com uma excelente transição e estamos preparados para isso. Trabalhamos para isso e vamos tentar melhorar também com a bola e no momento da decisão também é importante termos mais cabeça fria.”

Amorim comentou também a eventual saída no final da temporada do defesa central Jeremy Mathieu. O treinador diz que não vai pedir a ninguém para ficar no clube.

“Já há uns meses disse que é muito importante querer jogar. Não vou pedir a ninguém para ficar, se não quiserem, todos já sabem que quem não ficar não ficará. Quero é gente muito comprometida, todos eles têm dado uma resposta muito boa”, declarou.

Sobre Jovane Cabral, jogador em destaque na última jornada no empate a duas bolas em Guimarães, Amorim diz que o jogo correu bem ao extremo. “É rápido e muito forte nas transições. Gostei de todos, uns mais que outros, cada um tem as suas características, mas fiquei satisfeito com todos”, frisou.

Sobre a luta pelo título entre FC Porto e Benfica, o treinador do Sporting não mete a “colher”, não tem opinião e só pensa em vencer todos os jogos até ao final do campeonato.