“Estamos numa mudança de época” e precisamos do “luto das nossas ilusões”

Existe absolutamente. Nas nossas sociedades, hoje, pode-se ficar para trás por muitas razões: pode-se ficar para trás porque a sociedade muitas vezes se organiza em várias faixas etárias. Pode-se ficar para trás simplesmente porque se entrou numa dada faixa etária. Só por isso, pode-se ser olhado como improdutivo, como pouco útil, como de um tempo que já passou. Nesse sentido é fácil ficar para trás. Como pode ficar para trás quem não pode pagar as suas contas e se pode deixar para trás os mais frágeis, os doentes. Ou se pode deixar para trás (e hoje são os novos pobres) os jovens adultos, abaixo dos 35 anos, porque vivem de trabalho informal, sem qualquer horizonte de futuro e sem poderem olhar a vida com a possibilidade de constituição de uma família. Sobre todos estes é hoje preciso um olhar muito especial.

Eu gostava de um Portugal que se autocompreendesse hoje, como uma comunidade de homens e mulheres livres capazes de construir uma sociedade equilibrada. Uma sociedade com uma grande coesão social. Porque me preocupa muito, e penso que nos preocupa a todos, a questão da coesão social. Porque vemos a situação do desemprego, a situação dos idosos e, mais do que nunca, esta hora tem de ser uma hora de grande coesão em que não podemos deixar ninguém para trás.

Este é um momento de interrogação. O Papa Francisco diz muitas vezes que nós não vivemos apenas um tempo com mudanças. Nem podemos olhar para a pandemia como mais uma mudança que nos aconteceu. Não. É uma mudança de tempo. Nós estamos numa mudança de época. É importante que pensemos como comunidade: de onde vimos, o que somos, e para onde queremos ir. Porque as decisões éticas nos planos económico, cultural e humano, não podem ser consequências das circunstâncias. Temos de ser nós a dizer: queremos ir por aqui. Por isso parece-me muito importante aproveitar todas as oportunidades para fazermos uma reflexão colectiva, para saber por onde gostaríamos de ir.

No discurso do 10 de Junho citou Simone Weil. Disse que há duas formas de amar um país: amar pela força e amar pela fragilidade. Deixa implícito que O ama pela fragilidade. Que fragilidade absoluta é essa?

Eu confesso que primeiro tinha pensado no meu discurso como um elogio à língua portuguesa. E durante muitos meses trabalhei nesse sentido. E foi excelente. Li coisas extraordinárias. Aproveitei muito o meu lugar de bibliotecário, na biblioteca apostólica, para encontrar algumas pérolas. Com esta pandemia pensei que era impossível passar ao lado do que nos aconteceu e está ainda a acontecer, porque as implicações continuam. Há muito a pensar e muito a refletir. Decidi que o discurso podia ser, também, um contributo para essa reflexão.

Esses podemos dizer que já vão em botes. Já nem vão na barca. Como vai ser possível fazê-los subir de novo a bordo?

Essa ideia das múltiplas barcas é muito importante. Porque se é verdade que como humanidade estamos todos no mesmo barco, também é verdade que há muitas barcaças e não temos na verdade a mesma condição. Isso deve corresponsabilizar-nos muito. No meu discurso do 10 de Junho trabalhei muito a ideia de comunidade e das raízes.

Nós temos de nos redescobrir como comunidade. E comunidade quer dizer que a nossa história é esta relação, é este património que tem de ser algo em que nos revejamos. Sentir orgulho no que somos capazes de construir. E ao mesmo tempo saber que todos somos coprotagonistas.

Dê-nos um motivo de orgulho?

Um motivo de orgulho, muito concreto foi no início da pandemia, a decisão que se tomou de acolher os emigrantes que estavam com processos pendentes no SEF. Isso foi um sinal de civilização. Claro que integrar esses imigrantes é um processo muito mais complexo.

Nós vamos ao ritmo do sistema capitalista. Esse sistema vai deixando alguns para trás e tem um ritmo próprio e muito acelerado. O Papa tem pedido para repensarmos os nossos modelos. Acha que a reflexão está a ser feita ou, pelo contrário, estamos a sofrer as consequências deste ritmo?

Eu penso que esta pandemia constitui uma experiência que tem de nos fazer refletir. Sem dúvida terá um impacto muito maior do que aquele que hoje prevemos porque é verdadeiramente um acontecimento sistémico. Abalou todo o sistema e tem reflexos muito importantes na forma de avaliar o que poderá ser a economia e a organização do consumo. Todos os elementos da sociedade capitalista terão de acolher os reflexos e apelos que chegam desta situação. Se nós formos capazes de integrar todos esses novos elementos então, como sociedade, damos um salto em frente.

No seu discurso do 10 de Junho pediu-nos que incorporemos no quotidiano as preocupações pela Justiça e pelo ambiente. De que coisas práticas está a falar?

É uma cultura. Não se trata de uma decisão política ou até de um modelo económico. É toda uma visão. No fundo, trata-se de aceitar ou não aceitar. Numa sociedade nós podemos aceitar a solidão, a exclusão, a desigualdade, como coisas normais ou até inevitáveis. Ou podemos não aceitar. A mim interessa-me olhar o copo meio cheio. Interessa-me olhar o tanto que já hoje se faz. O esforço de muitos por viver de forma consciente nas pequenas decisões da vida doméstica. Na decisão dos carros, na questão do lixo, no que compramos ou não compramos. É uma microescala de decisões perante a realidade que, se é feita em consciência, muda. E muda porquê? Eu penso que do ponto de vista cristão nós percebemos que a mudança da realidade acontece no coração de cada homem. Nessa conversão.

Na Europa está a encontrar esse mesmo movimento de mudança de paradigma?

Não posso dizer que esse movimento não sopre. Não posso dizer que não esteja a acontecer. Não podemos apenas olhar para aquilo que ainda não há. Temos de olhar para as sementes. A esperança obriga-nos a olhar para as sementes, para os rebentos, para a primeira folha verde e perceber que é um movimento que se for acarinhado, se for valorizado, dará novos passos.

Eu penso que nenhum gesto de amor pode ser considerado inútil. Seria uma coisa horrível se pudéssemos pensar que hoje todos aqueles que se estão a sacrificar pelos outros, que saíram de casa com a melhor das intenções e estão a fazer gestos de gratuidade, que pensam primeiro nos outros e só depois neles, se pudéssemos pensar que afinal tudo isso foi em vão e sem nenhum impacto...Não. O pequeno gesto de amor não pode ser considerado vão.

O que mais o impressionou nesta pandemia?

Uma das coisas mais difíceis desta pandemia foi o facto de as pessoas adoecerem e os familiares nunca mais as acompanharem na hora da doença e da sua fragilidade. As pessoas morriam e os familiares continuavam sem poder estar presentes. Isto é de uma violência, enquanto sociedade, inimaginável. E esse luto tem de ser feito.

Mas há também um luto que não é apenas o luto da morte dos nossos semelhantes. É o luto das nossas ilusões. É o luto de uma certa ideia de progresso, de vida no mundo, de um mundo massificado de que hoje precisamos de fazer o luto. Isto é, precisamos de perceber porque é que não podemos continuar determinados modelos, porque é que temos de encontrar novos formatos, novas formas de convivência, novas formas de relação e de estar no mundo. É uma espécie de luto porque implica o reconhecimento que as coisas já não serão como eram.

Mas no luto a sensação que temos é que precisamos de sobreviver à perda. Não é o momento de conseguir imaginar coisas muito diferentes, para melhor.

Não. Os lutos sociais são a compreensão de que precisamos de entrar noutra época da história. Faz-nos ultrapassar o esvaziamento. Neste momento, ao avaliarmos a pandemia só conseguimos ver os efeitos negativos. Temos de entrar num processo em que precisamos de chorar juntos, metaforicamente. Precisamos de passar por esta grande turbulência, o pós- pandemia, para depois percebermos o sentido que nos fez percorrer este caminho e que oportunidades surgiram, para a sociedade, enquanto fazíamos esta estrada.

O luto é um processo, o luto não é um automatismo. Eu não tenho dúvidas de que passada esta turbulência nós vamos ter de encontrar a concretização de uma outra esperança para o futuro.

Falámos do 10 de Junho e desta esperança que nos deixa. Mas não nos podemos esquecer que é cardeal. Ainda nos custa ver o padre Tolentino como “papabile”, podendo mesmo no próximo conclave vir a ser Papa. Isso é uma coisa que já imaginou, que o assusta, ou em que prefere nem pensar?

Bom, o conclave não é esse lugar em que todos entram “papabiles”. Graças a Deus, nós temos um Papa.

Vida longa…

Vida longa, vida longa ao Papa Francisco. Eu penso que os cenários de um futuro conclave estão, sem dúvida, nos planos de Deus, mas estão muito longe das nossas expectativas e daquilo que lemos. E, depois, certamente a Igreja, e o conjunto de cardeais, com essa responsabilidade, saberão escolher a pessoa com as condições. Saberão escutar o Espírito Santo e perceber para onde Ele quer conduzir a Igreja, no tempo futuro. Mas o presente é de facto o deste Papa extraordinário, que nos congrega a todos, em torno da vivência forte e intensa do Evangelho.

O Papa Francisco, como todos os Papas, tem também sido criticado. Neste caso a crítica parece um quase desafio, por vezes dentro da própria Igreja. Francisco passa, de mansinho, por essas críticas, como se isso não o preocupasse muito. Com a proximidade que tem do Papa, acha que essas vozes desafiantes não o preocupam mesmo, ou há qualquer coisa a acontecer e que nós não sabemos?

A diversidade de opiniões é um património, não é um problema. É qualquer coisa muito positiva numa realidade, tão vasta, tão polifónica como é a Igreja. Naturalmente, a diversidade de opiniões e de contextos é alguma coisa muito, muito, natural e deve assim ser olhada. Eu não tenho dúvidas de que o Papa Francisco é um dos Papas mais populares desta última série de grandes Papas que nós tivemos. E se nós olharmos para o que têm sido as votações dos sínodos, o que tem sido o acompanhamento das conferências episcopais, não percebemos que não haja uma grande unidade em torno ao Papa. Quando se fala de um dissenso, nós temos de o enquadrar, como aquilo que é. São vozes, certamente importantes, que é preciso respeitar, mas que são, em termos de “representatividade”, um pequeno coeficiente de católicos. Porque, sem dúvida, a maioria da Igreja se revê na voz profética do Papa.

Qual diria que é a maior preocupação do Papa Francisco, face ao mundo e a tudo o que está a acontecer à própria Igreja e para o qual nos pede oração?

A maior preocupação do Papa Francisco é ajudar-nos a viver o Evangelho. Eu não tenho dúvidas: a maior preocupação é a preocupação de um homem religioso que percebe que é a partir de Deus que a nossa vida se resolve. A nossa vida se entende. E que Deus é uma fonte de Paz. Nós, lendo o pontificado do Papa Francisco percebemos como é relevante (certamente na linha dos seus antecessores) mostrar como a religião tem uma importância humana - que não pode ser descartada - e como as religiões são uma fonte de Paz. São uma fonte de Amor. Todo o trabalho que o Papa Francisco tem vindo a fazer, na linha da fraternidade com as outras religiões, o mundo islâmico, o mundo judaico e os não crentes. É uma categoria antiga, como o mundo, porque todos somos irmãos e a paternidade divina assim nos explica. Mas é uma categoria que hoje precisa de ser, politicamente e existencialmente, descoberta. E aí a Igreja está a jogar uma cartada muito importante.