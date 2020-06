Cardeal Patriarca. “Continua a ser difícil” não poder “comunicar diretamente com os outros”

Na missa a que presidiu na Sé de Lisboa, nesta quinta-feira de manhã, D. Manuel Clemente assumiu que nada dispensa a relação próxima com o outro, mas que as novas tecnologias ajudam a prosseguir.

O resguardo que ainda mantemos, permitirá, contudo, que no futuro se recupere em pleno a convivência com o outro, reconheceu.





Lembrando a invocação do Papa Francisco de São Francisco de Assis, o Cardeal Patriarca afirmou que esse “testemunho mostra que uma ecologia integral requer abertura para categorias que transcendem a linguagem das ciências exatas ou da biologia e nos põem em contacto com a essência do ser humano”.

Durante a homilia, D. Manuel Clemente disse ainda que muitos cristãos se mantiveram impedidos de comungar presencialmente, mas considerou ter havido uma dimensão espiritual que deu bons frutos.

“É Cristo que continua connosco no Corpo ressuscitado que torna presente em toda a parte: no sacramento em que realmente se oferece e na comunidade que forma com os que recebem. A antiguidade cristã designada com as mesmas palavras, Corpu Cristi, o Corpo nascido da Virgem Maria, o Corpo eucarístico e o Corpo eclesial de Cristo”, sublinhou.