Sérgio Conceição: "Resultado justo num jogo difícil"

Sergio Conceição mostrou-se satisfeito com a vitória sobre o Marítimo, por 1-0, esta quarta-feira, que valeu ao FC Porto o regresso à liderança isolada do campeonato.

Em declarações à Sport TV, no final da partida, o treinador do FC Porto assumiu que, após o golo da sua equipa, "houve um ou outro erro" que podia ter custado caro e que a primeira parte foi "equilibrada nas ocasiões para uma e outra equipa".

"Na segunda parte, controlámos melhor o jogo. O único remate [do Marítimo] com algum perigo foi agora no final. Resultado justo, num jogo difícil, contra uma equipa organizada. Temos de nos preparar para estas dificuldades até ao final do campeonato", assumiu.

Sérgio Conceição assumiu que nunca pensou que fosse "tão difícil" jogar com o estádio vazio, especialmente na reta final do campeonato, em que "as coisas vão ficando mais difíceis".

Alex Telles deu indicações de estar em dificuldades físicas durante o jogo. Sérgio Conceição não o substituiu e, no final, o lateral acabou expulso. Contudo, o técnico portista assinalou que "não ia substituir por substituir, até porque Alex Telles é daqueles jogadores que em qualquer momento do jogo podem fazer a diferença".