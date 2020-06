Formação pode ser a base da equipa principal do FC Porto "nos próximos tempos"

Sérgio Conceição acredita que, a curto prazo, os jogadores da formação formarão a espinha dorsal da equipa principal do FC Porto.

Frente ao Marítimo, o técnico portista fez estrear Fábio Vieira, utilizou Diogo Leite e ainda teria lançado no jogo João Mário - outra estreia - e Vítor Ferreira, não tivesse a expulsão de Alex Telles obrigado a uma mudança de planos. No final da partida, em entrevista à Sport TV, Sérgio deu um voto de confiança aos jogadores da formação do FC Porto.

"Não temos jogadores da formaçao na equipa principal para parecer bem. O Fábio vieira está há muitos meses a treinar connosco. [Estreia] não é nenhum prémio por nada, é porque tem qualidade e os jogadores jovens da formação do FC Porto são de extrema qualidade. Estes jogadores, num futuro muito próximo, podem ser uma mais-valia e eu estou esperançado em, nos próximos tempos, ver a base da equipa ser praticamente toda da formação. Não por alguma dificuldade financeira, mas pela qualidade que eles têm", salientou o treinador.

Sérgio Conceição ressalvou, contudo, que "não se pode pedir, de um momento para o outro, que um jogador, por ser jovem, da formação e por estar há mais de nove anos no FC Porto, jogue a qualquer momento":

"Tem de jogar quando tem de jogar. Estamos numa fase em que todos os pontos são decisivos. Ao lançar um jovem de forma inconsistente, podemos tirar-lhe margem no futuro."