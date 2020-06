​Santos Populares. DGS aprova “esplanadas, com música, belas sardinhas" e regras de distanciamento

Questionada pela Renascença sobre as restrições para as festas populares dos próximos dias e semanas, a diretor-geral da Saúde esclarece que pode haver mini-arraiais em restaurantes, mas sem ajuntamentos.

Os restaurantes podem ter esplanadas com música e sardinhas durante os Santos Populares, desde que todas as regras sejam cumpridas as regras em tempo de pandemia de Covid-19, afirma a diretora-geral da Saúde. “Será um arraial diferente do arraial do ano passado”, sublinha Graça Freitas.

“É uma nova normalidade. As coisas podem fazer-se, mas com regras. Cabe a cada um de nós cumprir essas regras e nós observamos no nosso dia-a-dia que há realidades diferentes. Há esplanadas ótimas que estão com muitas pessoas, em que tudo está ordenado, tudo está cumprido e o risco é mínimo e, depois, há outras situações em que as pessoas se juntam demasiado”, sublinha a responsável.

A diretora-geral da Saúde apela à precaução e à reserva dos portugueses em altura de Santos Populares e de férias, porque “nas esplanadas, nos ajuntamentos de pessoas, ou em situações de convívio, muitas vezes estamos a conviver com perfeitos desconhecidos”.

“Um restaurante pode ter uma esplanada, uma esplanada pode ter um grelhador com sardinhas. Isso não impede que as pessoas observem regras para esse arraial, que será um arraial diferente do arraial do ano passado”, conclui Graça Freitas.

Portugal conta, nesta quinta-feira, com mais sete mortos e 310 doentes com Covid-19 (mais 0,9%).

Segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Direção-Geral da Saúde, 91% dos novos casos foram identificados na região de Lisboa e Vale do Tejo.

EVOLUÇÃO DA COVID-19 EM PORTUGAL