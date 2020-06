"Quando temos de andar com um QR CODE não estamos a viver com dignidade"

Filipa Calvão dirige a Comissão Nacional de Proteção de Dados e tem colocado reservas sucessivas a algumas medidas tomadas em contexto de pandemia. "Algumas tecnologias que estamos a utilizar foram adotadas por alguns Estados orientais, nomeadamente pela China”, sublinha.

Na Renascença, a jurista defende que as soluções tecnológicas consideradas eficientes e eficazes devem sempre acautelar valores fundamentais das pessoas, mesmo que isso implique descer um degrau na resposta técnica da aplicação.

"Quando temos que andar na rua com um QR CODE com dados de saúde para sermos aceites socialmente, não estamos a viver com dignidade", argumenta Filipa Calvão a propósito das aplicações de rastreio da Covid-19 que estão a ser desenvolvidas e mesmo implementadas nalguns países.

"Algumas tecnologias que estamos a utilizar foram adotadas por alguns Estados orientais, nomeadamente pela China. A reação em dezembro e janeiro era que ‘isto só na China, na Europa seria inadmissível’. Na Europa, temos as mesmas tecnologias a serem promovidas de uma forma positiva. Sabemos qual é o efeito”, avisa.

“Não me venham dizer que os responsáveis pelos dados pessoais nas organizações que estão a usar estas aplicações não sabem qual é o efeito. Sabem, sabem. Fazem de conta que não têm noção do impacto que têm sobre as pessoas. Mas têm obrigação de saber ", afirmava Filipa Calvão em conversa com João Taborda da Gama numa conversa moderada por José Pedro Frazão, no podcast Adiante, emitido a 22 de maio.