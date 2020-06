Inspetores nas escolas secundárias verificam notas atribuídas aos alunos

A Inspeção-Geral da Educação e Ciência (IGEC) iniciou um conjunto de inspeções a cem escolas secundárias, tendo em conta a avaliação pedagógica dos alunos nos 11.º e 12.º anos, informou esta quinta-feira o Ministério da Educação.

A ação inspetiva tem em conta um universo de cerca de 650 escolas secundárias, abrangendo tanto estabelecimentos de ensino públicos como privados.

Desde 2019, o trabalho realizado pelos inspetores da IGEC já levou à instauração de duas dezenas de inquéritos por terem sido detetadas escolas onde havia uma concentração de “um conjunto de classificações anormalmente elevadas”.

Este trabalho originou 57 processos disciplinares, dos quais cerca de duas dezenas estão em fase de conclusão, estando os restantes a correr os seus termos.

A IGEC está mobilizada para o acompanhamento das avaliações das aprendizagens no âmbito do ensino secundário, tendo sido “dadas instruções para priorizar esta ação inspetiva e para alavancar os respetivos procedimentos”, refere o gabinete de imprensa do Ministério da Educação, confirmando as ações de inspeção às escolas noticiadas esta quinta-feira de manhã pelo "Jornal de Notícias".