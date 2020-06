​Homem mata primo a tiro em Tondela

Um homem morreu na madrugada desta quinta-feira, no concelho de Tondela, ao ser alvejado com uma arma de fogo alegadamente por um familiar, informou o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viseu.



O homicídio ocorreu em Lajeosa do Dão, naquele município do distrito de Viseu, tendo o alerta sido dado pouco depois das 02h00, adiantou uma fonte do CDOS à agência Lusa.

Em circunstâncias ainda por esclarecer, o presumível agressor, entretanto detido, disparou uma arma caçadeira sobre a vítima, seu primo e vizinho, com cerca de 40 anos.

A investigação do crime passou para a alçada da Polícia Judiciária.

Estiveram ainda no local elementos e meios dos Bombeiros Voluntários de Tondela, do Instituto Nacional de Emergência médica (INEM) e da GNR.