Covid-19 por concelho. Sintra e Lisboa registam os maiores aumentos das últimas 24 horas

Sabendo que a contabilização não será relativa ao total dos casos – nem acompanhará em simultâneo os dados reportados pelas autarquias - a DGS optou por disponibilizar apenas dados do SINAVE, sistema nacional de vigilância epidemiológica (91% do total de casos confirmados).

O diretor do serviço de doenças infecciosas do Hospital Curry Cabral tinha já admitido, também em entrevista à Renascença, atrasos no registo dos dados no SINAVE.

Segundo o mesmo documento, nas últimas 24 horas, registaram-se 310 novos casos em todo o país. No entanto, os dados referentes aos concelhos, dão conta de apenas 91% destes novos casos diários. À Renascença , a Direção Geral da Saúde adianta que "existem sempre acertos nos dados por concelhos, quer por atraso de notificação, quer por relocalização do utente em área de residência".

Dados divulgados esta quinta-feira, no boletim epidemiológico diário da Direção-Geral da Saúde (DGS), revelam que há 307 concelhos portugueses com, pelo menos, três casos confirmados de Covid-19.

A taxa geral de letalidade mantém-se no 4,2%; a mesma taxa nos doentes com mais de 70 anos é de 17,5%.

Lisboa ocupa o topo da tabela com um total 2.789 infetados com o novo coronavírus. Sintra (1.802) foi o concelho que registou o maior aumento de casos diários, ultrapassando, desde a última segunda-feira, Vila Nova de Gaia (1.592), no número total de casos confirmados de infeção. 267 concelhos mantêm o número de infetados face ao dia anterior.

Segundo a diretora-geral da Saúde, neste momento há agora apenas "duas crianças internadas e nenhuma em unidades de cuidados intensivos". O Hospital D. Estefânia chegou a ter 14 crianças internadas, duas em cuidados intensivos. No início do mês, já eram menos e a evolução tem sido positiva.

No que toca a pessoas recuperadas, totalizam 22.002 - nesta quinta-feira mais 260 do que no dia de ontem. Significa que os casos ativos são agora 12.404, mais 43 do que na quarta-feira.

As mulheres continuam a ser mais afetadas pelo novo coronavírus do que os homens: um total de 20.320 para 15.590. No que toca a faixas etárias, são as pessoas entre os 30 e os 59 anos que mais contraem a Covid-19.

É, contudo, a população com mais de 80 anos que menos resiste à doença e também mais as mulheres do que os homens.

Por regiões, a de Lisboa e Vale do Tejo é onde o número de casos mais sobe, ainda que, no total, não seja a que mais casos confirmados regista. Esse lugar continua a pertencer à região Norte, com 17.007 (na LVT são 14.161).

Seguem-se a região Centro, o Algarve e o Alentejo, e depois as Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira.