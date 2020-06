Covid-19: Autoridades preparam medidas para retoma de voos e navios cruzeiro

Veja também:

As autoridades portuguesas estão a estudar medidas para a reabertura das fronteiras e chegada de passageiros de avião e navios de cruzeiro, avançaram esta quinta-feira a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, e a secretária de Estado adjunta e da Saúde, Jamila Madeira.



Em resposta a uma pergunta da Renascença durante a conferência de balanço da pandemia de Covid-19, Graça Freitas e Jamila Madeira explicaram o que está a ser feito para receber passageiros numa altura em que a Europa começa a reabrir fronteiras, após as restrições no início da pandemia de Covid-19.

“Sobre a abertura das fronteiras, Portugal articula com os seus parceiros europeus. A Direção Geral da Saúde está a estudar medidas para que a abertura seja feita com máxima segurança e eficácia no procedimento”, disse a secretária de Estado adjunta e da Saúde.

A diretora-geral da Saúde completou que uma das principais prioridades, neste momento, “é a questão das viagens, transportes aéreos e navios de cruzeiro”.

“Para que exista segurança é preciso que exista uma logística complexa, que nos permita identificar rapidamente um passageiro e encontrar os seus contactos. Temos de saber quem é esse passageiro, onde está, de onde viajou. É nisso que estamos a trambalhar”, explica Graça Freitas.

Portugal conta, nesta quinta-feira, com mais sete mortos e 310 doentes com Covid-19 (mais 0,9%).

Segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Direção-Geral da Saúde, 91% dos novos casos foram identificados na região de Lisboa e Vale do Tejo.

O total de casos está agora nos 35.910 e o número de mortes em 1.504. Fica ultrapassada mais uma barreira no que respeita ao número de óbitos: a dos 1.500.

