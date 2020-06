Balanço DGS. Mais 310 casos e sete mortos em Portugal

Veja também:

Portugal conta, nesta quinta-feira, com mais sete mortos e 310 doentes com Covid-19 (mais 0,9%).

Segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Direção-Geral da Saúde, 91% dos novos casos foram identificados na região de Lisboa e Vale do Tejo.

O total de casos está agora nos 35.910 e o número de mortes em 1.504. Fica ultrapassada mais uma barreira no que respeita ao número de óbitos: a dos 1.500.

A taxa geral de letalidade mantém-se no 4,2%; a mesma taxa nos doentes com mais de 70 anos é de 17,5%.

Face aos números de quarta-feira, há menos dois doentes internados, mas sem alteração quanto aos que estão em cuidados intensivos (70).

Segundo a diretora-geral da Saúde, neste momento há agora apenas "duas crianças internadas e nenhuma em unidades de cuidados intensivos". O Hospital D. Estefânia chegou a ter 14 crianças internadas, duas em cuidados intensivos. No início do mês, já eram menos e a evolução tem sido positiva.

No que toca a pessoas recuperadas, totalizam 22.002 - nesta quinta-feira mais 260 do que no dia de ontem. Significa que os casos ativos são agora 12.404, mais 43 do que na quarta-feira.

As mulheres continuam a ser mais afetadas pelo novo coronavírus do que os homens: um total de 20.320 para 15.590. No que toca a faixas etárias, são as pessoas entre os 30 e os 59 anos que mais contraem a Covid-19.

É, contudo, a população com mais de 80 anos que menos resiste à doença e também mais as mulheres do que os homens.

Por regiões, a de Lisboa e Vale do Tejo é onde o número de casos mais sobe, ainda que, no total, não seja a que mais casos confirmados regista. Esse lugar continua a pertencer à região Norte, com 17.007 (na LVT são 14.161).

Seguem-se a região Centro, o Algarve e o Alentejo, e depois as Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira.