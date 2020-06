Pedidos de asilo na UE caíram para números de 2012 por causa da pandemia

As restrições devido à pandemia de Covid-19 geraram, em abril, o número mais baixo em 12 anos de pedidos de asilo à União Europeia (UE), num total de 8.730 solicitações, menos 87% do que no início do ano.

Dados divulgados nesta quinta-feira pelo Gabinete Europeu de Apoio em matéria de Asilo mostram que “as restrições de viagem e as medidas nacionais de saúde relacionadas com a Covid-19, impostas nos últimos meses, conduziram a uma redução drástica dos pedidos de asilo na Europa”.

Em concreto, “apenas 8.730 pedidos de asilo foram registados na UE em abril, o número mais baixo desde, pelo menos, 2008, e uma diminuição acentuada de 87% em relação aos níveis anteriores à Covid-19”, em janeiro ou fevereiro deste ano.

As solicitações foram, principalmente, feitas por sírios (1.685), afegãos (780), iraquianos (701) e turcos (483).

Em janeiro deste ano, tinham-se verificado 7.981 pedidos de asilo de sírios, 6.881 de afegãos, 2.557 de iraquianos e 2.188 de turcos.

Acrescem os pedidos feitos por cidadãos da Venezuela e da Colômbia, países “que se tornaram nos principais países de origem nos últimos anos” devido à crise política e social daquela região, mas cujos números “foram quase insignificantes” devido à pandemia de Covid-19 no espaço comunitário, segundo o Gabinete Europeu de Apoio em matéria de Asilo.

Em concreto, foram apresentados em abril 80 pedidos de asilo de venezuelanos à UE, número que compara com 5.013 em janeiro, bem como feitas 64 solicitações de colombianos, uma redução significativa face ao 5.272 do primeiro mês de 2020.