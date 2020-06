Naufrágio no Mediterrâneo faz pelo menos 46 mortos

Pelo menos 46 pessoas morreram no naufrágio de um barco com migrantes ocorrido esta semana no Mediterrâneo, ao largo da Tunísia.

O balanço foi atualizado esta quinta-feira por fonte oficial da proteção civil da Tunísia, citada pela agência Reuters

Um total de 53 pessoas iniciaram, no último fim de semana, a viagem de barco para tentar chegar à Europa. Sete migrantes continuam desaparecidos.

Na terça-feira, foram encontrados 20 corpos no mar, ao largo da cidade de Sfax, e agora mais 26, elevando o total de vítimas confirmadas para 46.

Entre os mortos estão, pelo menos, duas crianças e 23 mulheres, segundo a mesma fonte da proteção civil.

A Guarda Costeira da Tunísia prossegue as operações de busca.

No ano passado, 86 migrantes africanos morreram afogados quando a embarcação em que viajavam naufragou ao largo daquele país.