Biden acredita em intervenção dos militares se Trump não aceitar derrota

Joe Biden, o candidato presidencial democrata à Casa Branca, receia que Donald Trump não aceite uma eventual derrota nas eleições presidenciais de novembro, mas acredita que os militares vão resolver o problema.



“É a minha maior preocupação, a minha única e maior preocupação: este Presidente vai tentar roubar esta eleição”, afirmou Joe Biden numa entrevista no programa de comédia "The Daily Show”.

O candidato democrata não especificou com é que o Presidente norte-americano pode tentar fazer batota com o resultado das eleições de novembro, mas recorda a oposição de Trump ao voto por correspondência e alerta que a sua campanha terá advogados a fiscalizar as assembleias de voto em todo o país.

Donald Trump tem, repetidamente, atacado o voto por correspondência. Alega sem mostrar provas que poderá contribuir para o aumento da fraude eleitoral na votação agendada para 3 de novembro.

Joe Biden acredita que se Trump recusar aceitar uma eventual derrota, os militares, que têm criticado a resposta do Presidente às manifestações após a morte de George Floyd pela polícia, vão intervir e resolver o problema.

“Estou absolutamente convencido que eles vão escoltá-lo da Casa Branca com grande despacho”, declarou o ex-vice-presidente de Barack Obama.