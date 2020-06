Paços de Ferreira espera Sporting com "ideias mais arrumadas"

"Vai ser um jogo rico em termos táticos. O nosso objetivo é minimizar o erro, trabalhar no limite e colocar em campo aquilo que identificámos ao pormenor no adversário, olhando para cima [na classificação], subir na tabela e pontuar", sublinhou.

O técnico pacense reconheceu que o jogo com o Sporting "obriga a muito rigor tático", lembrando que "a largura [no Sporting] está sempre garantida, com três jogadores sempre de frente para o jogo".

"O Rúben Amorim disse que teve tempo para preparar a equipa num sistema de jogo diferente. Esperamos, por isso, um Sporting com as ideias mais arrumadas", disse Pepa, atento às exibições recentes do adversário.

Em conferência de imprensa, Pepa falou esta quinta-feira do Sporting como "uma equipa forte, com bons valores individuais" e agora mais bem ajustada ao novo sistema de jogo implementado pelo treinador.

O treinador do Paços de Ferreira espera um "Sporting com as ideias muito mais arrumadas" e perspetivou "um jogo rico em termos táticos" na sexta-feira, para a 26.ª jornada da I Liga de futebol.

A primeira resposta da equipa no reatamento do campeonato, em Vila do Conde, foi "muito positiva", em função da vitória diante do Rio Ave, por 3-2, em mais um jogo em que contrariou o favoritismo do adversário, após a pausa forçada da prova devido pandemia de covid-19.

"Há que dar valor a todas as equipas. O Portimonense, ontem [quarta-feira], fez uma grande segunda parte [frente ao Benfica] e fez um bom jogo. Isto não é teatro, é futebol, uma modalidade de paixão e onde tudo pode acontecer", afirmou.

A falta de público nos estádios e a introdução das cinco substituições por jogo são novas realidades num tempo de exceção, mas Pepa fez questão de dizer que a situação é igual para todos, com uma diferença substancial.

"O metro quadrado está muito caro, as equipas estão sem ritmo e esta é uma fase crítica do campeonato, onde não há margem de erro. As equipas que melhor se adaptarem a esta nova realidade, são as que se vão dar melhor", concluiu.

Bruno Teles, castigado, e Simão Bertelli, lesionado, são as ausências confirmadas na formação nortenha.

O Paços de Ferreira vai tentar sair de Alvalade com pontos, o que já não acontece desde a temporada 2015/16, quando alcançou um dos dois empates (ambos por 1-1) para o principal campeonato em casa do Sporting (onde também já venceu em quatro ocasiões, contra 14 triunfos dos 'leões').

Na classificação, o Sporting ocupa o quarto lugar, com os mesmos 43 pontos do Famalicão, quinto, vencedor na abertura da jornada em Barcelos (3-1), enquanto o Paços, no limite da permanência, é 16.º classificado e tem a possibilidade de descolar do Marítimo, 15.º, com os mesmos 25 pontos e mais um jogo.

O encontro que opõe as duas equipas realiza-se no Estádio José Alvalade, em Lisboa, na sexta-feira, a partir das 21:15, e terá arbitragem de Rui Costa, da Associação do Porto.