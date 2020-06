José Gomes lamenta "ineficácia" do Marítimo no Dragão

José Gomes acredita que o Marítimo merecia sair do reduto do FC Porto com um resultado mais positivo que a derrota (1-0) averbada, dada a quantidade de oportunidades de golo que criou.

Em declarações à Sport TV, no final da partida, o treinador do Marítimo assinalou que "não é habitual que o adversário no Dragão tenha muitas oportunidades para fazer golo".

"Nós tivemos algumas e, por ineficácia, não as convertemos. Se não fosse a [falta de] eficácia, teríamos levado justamente pontos do Dragão", afirmou o técnico.

Independentemente do resultado indesejado, José Gomes fez questão de elogiar o "comportamento extraordinário" da equipa.

Depois do golo sofrido, o Marítimo "foi equilibrando com um ou outro contra-ataque perigoso" e, na segunda parte, criou "muitos problemas ao FC Porto, controlando em vários momentos o desenvolvimento do jogo e criando algumas oportunidades".

O Marítimo encontra-se na 15.ª posição do campeonato, com apenas cinco pontos de vantagem sobre a zona de despromoção. Contudo, José Gomes acredita que, da forma que a equipa se apresentou frente ao Vitória de Setúbal e ao FC Porto, pode encarar a reta final do campeonato "com otimismo".