I Liga. Empate no Bonfim entre Vitória e Santa Clara

V. Setúbal e Santa Clara empataram 2-2, no estádio do Bonfim, em jogo da jornada 26 da I Liga.

Hildeberto e Antonucci marcaram para os sadinos. Thiago Santana e Crysan empataram para os açorianos.

Com o empate desta quarta-feira, o Vitória de Setúbal aumenta para oito o número de jogos sem vencer no campeonato (cinco empates e três derrotas) e está em 11.º, com 30 pontos, enquanto o Santa Clara, que na jornada anterior tinha vencido o Sporting de Braga, é oitavo, com 34.

Veja o resumo do jogo