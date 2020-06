Nélson Semedo falha treino do Barcelona com base no protocolo da Liga

O futebolista internacional português Nélson Semedo falhou o treino de hoje do FC Barcelona, anunciou o bicampeão espanhol, que justificou a ausência do defesa com base no "protocolo estabelecido pela Liga".

“Sessão de treino com os jogadores disponíveis da equipa principal. Nélson Semedo não treinou em consequência do protocolo estabelecido pela Liga”, com vista à retoma do campeonato espanhol após a suspensão devido à pandemia de covid-19, indica o Twitter oficial do Barcelona.

A ausência de Nélson Semedo do treino matinal da equipa catalã surge um dia após a comunicação social espanhola ter noticiado que o jogador português esteve presente numa festa de aniversário, durante a qual foram quebradas as regras relativas a ajuntamentos de pessoas, impostas pelas autoridades sanitárias espanholas.

A liga espanhola é retomada esta quinta-feira, com o dérbi entre Sevilha e Betis, após mais de três meses de suspensão devido à pandemia, numa altura em que o Barcelona — que defronta no sábado o Maiorca — lidera a competição, com dois pontos de vantagem sobre o Real Madrid.