Conclusão da Liga dos Campeões decidida na próxima semana pela UEFA

A conclusão das provas europeias de clubes da época futebolística 2019/20, entre as quais a Liga dos Campeões, foi incluído no programa de reuniões do Comité Executivo da UEFA, marcadas para quarta e quinta-feira, anunciou, esta quinta-feira, o organismo.

As cidades-sede do Campeonato da Europa de 2020, adiado para 2021 devido à pandemia de Covid-19, que perturbou todo o calendário desportivo mundial, também será debatida nas reuniões por videoconferência do órgão de cúpula da UEFA. O formato e o calendário da reta final da Liga dos Campeões desta época serão analisados pelos responsáveis do futebol europeu, bem como o local da final da presente edição, que, oficialmente, permanece Istambul. Lisboa é opção A cidade turca foi escolhida para receber o jogo decisivo da principal prova europeia de clubes antes da pandemia, mas, neste momento, existem alternativas em outros países, entre as quais Lisboa, mas também Frankfurt, na Alemanha, Madrid e Moscovo. De acordo com notícias veiculadas pela comunicação social de vários países europeus, a UEFA poderá aprovar a realização da fase final da prova num único local, em agosto, com as eliminatórias a partir dos quartos de final a serem disputadas em um único jogo (em vez de dois). A Liga dos Campeões foi suspensa em março, numa altura em que se estavam a disputar ainda os oitavos de final, já sem a presença de equipas portuguesas e com quarto formações apuradas para os ‘quartos': Atlético de Madrid, Atalanta, Leipzig e Paris Saint-Germain. O Comité Executivo da UEFA vai ainda decidir sobre o destino das edições desta temporada da Liga Europa — igualmente já sem representantes portugueses – e da Liga dos Campeões feminina, bem como sobre a ‘Champions’ masculina de 2020/21.