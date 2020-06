​“Aplauso infinito” em todos os jogos da Liga espanhola

A Liga espanhola recomeça esta quinta-feira depois de um interregno de três meses provocado pela pandemia.



O Sevilha-Bétis, às 21h00, assinala o recomeço da competição com várias restrições à semelhança do que acontece com Portugal e Alemanha. A começar pelos jogos à porta fechada, como sublinha Blanca Ochoa, representante da Liga Espanhola, em Portugal.

“De momento vamos ter todos os jogos à porta fechada. E sempre faremos o que nos diga o Governo e as autoridades sanitárias. Se em algum momento disserem o contrário, a Liga tratará de rever o tema. Mas a Liga respeitará sempre o Governo e as autoridades sanitárias. E, de momento, o que lhe digo é que os jogos serão todos à porta fechada. E segundo o nosso protocolo não poderá haver cumprimentos nem antes nem depois dos jogos”, detalha Blanca Ochoa.

Bancadas virtuais nos jogos

A Liga espanhola, para minimizar o efeito da ausência de público, promete inovar em todos os jogos até ao fim do campeonato.

“As transmissões televisivas vão ser distintas porque vamos ter bancadas virtuais, som ambiente também virtual e novas perspetivas de câmara. Vai ser algo muito distintivo no geral”, promete Blanca Ochoa.

“Aplauso Infinito” aos 20 minutos de cada jogo

Como forma de homenagear todo o pessoal da área da saúde que combateu e continua a combater a pandemia num dos países mais afetados do mundo, como é a Espanha, a Liga vai promover ao minuto 20 de todos os jogos, uma iniciativa denominada aplauso infinito.

“A iniciativa estará presente em todos os jogos até ao fim da época. Ao minuto 20 vão ouvir-se através da instalação sonora dos estádios, aplausos de adeptos. Aplausos dirigidos ao pessoal médico de Espanha. E porque ao minuto 20? Porque em Espanha as pessoas saíam para as varandas às 20h00 a aplaudir o pessoal médico. É algo puramente nosso e exclusivo. Aliás, os adeptos podem enviar áudios ou vídeos para que os seus aplausos se ouçam no estádio”, anuncia a representante de la Liga, em Portugal, numa teleconferência promovida pela Eleven Sports.

Faltam 11 jornadas para terminar a Liga Espanhola. Na jornada da retoma, o líder Barcelona joga sábado em Maiorca. O Real Madrid, segundo classificado, recebe o Eibar, domingo, no Estádio Alfredo Di Stéfano.