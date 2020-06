Mundial de MotoGP arranca a 19 de julho em Jerez de la Frontera

O Mundial de MotoGP de 2020 vai começar a 19 de julho no circuito espanhol de Jerez de la Frontera, em Espanha, sem a alternativa de Portugal no calendário revisto do campeonato de velocidade de motociclismo, anunciado, esta quinta-feira, pela Dorna.

A empresa promotora do campeonato anunciou, para já, a realização de 13 provas, todas em solo europeu, cinco das quais em formato de jornadas duplas.