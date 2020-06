Turismo. Menos 50% de voos na Europa neste verão

A Agência Europeia para a Segurança da Aviação prevê que o tráfego aéreo este verão na União Europeia (UE) caia até 50% em julho e agosto, face a 2019, por um turismo mais contido devido à pandemia de Covid-19.

“Não temos estimativas próprias, mas tendo em conta o que os especialistas estão a dizer, e também olhando para os planos de viagem que foram divulgados [pelas companhias aéreas] para o próximo verão, esta temporada terá níveis muito abaixo da média do ano passado”, disse o diretor executivo da Agência Europeia para a Segurança da Aviação (EASA, na sigla inglesa), Patrick Ky, em entrevista à agência Lusa.

Em concreto, “prevê-se uma redução de entre 40% a 50% do tráfego aéreo em julho e agosto, em comparação com o ano passado”, precisou o responsável.

As declarações de Patrick Ky surgem numa altura em que os Estados-membros da UE começam a reabrir as suas fronteiras internas e externas e as companhias aéreas a retomar as viagens tendo em vista a época turística, após uma suspensão de quase três meses por causa do surto de Covid-19.

E foi para garantir a adoção de regras sanitárias ainda antes do arranque da temporada de verão que a EASA divulgou, juntamente com o Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças, diretrizes de segurança para passageiros, aeroportos e companhias aéreas aplicarem desde a chegada ao local de partida até à saída no terminal de destino.