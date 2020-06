Gomes da Silva ataca Vieira e não aceita fragilidade do Benfica frente "ao pior Porto dos últimos 30 anos"

Rui Gomes da Silva não se conforma com o momento atual do Benfica e responsabiliza Luís Filipe Vieira. Candidato anunciado às eleições de outubro, o antigo dirigente dos encarnados defende, em Bola Branca, que "temos de acabar com a ideia de quando o Benfica ganha a responsabilidade é do presidente, e quando perde é dos jogadores".

A equipa empatou com o Portimonense (2-2), deixou o FC Porto escapar na liderança, e não venceu há cinco jornadas e ganhou apenas um dos últimos dez jogos.

Bruno Lage tem recebido muitas críticas, mas Gomes da Silva redireciona o alvo: "Acham que a equipa é dos jogadores e do treinador? Não, a culpa é de quem manda".

Num apelo aos sócios para que votem numa mudança de rumo, o candidato à presidência dos encarnados dá como exemplo a alegada ausência de Luís Filipe Vieira do jogo de quarta-feira.

O presidente do Benfica não terá ficado em Portimão para assistir à partida. Algo incompreensível para Rui Gomes da Silva, principalmente, depois do ataque ao autocarro da equipa e do discurso que Vieira teve no balneário, após o empate com o Tondela.

"O presidente do Benfica foi almoçar ao Algarve e veio embora antes do jogo. Isto é impossível! É este presidente que o Benfica quer? Ele durante anos disse que não é ele que marca golos, mas é ele que escolhe os jogadores que marcam golos. Se o Benfica provar que não é verdade eu retiro as críticas. A ser verdade, lamento que o presidente se preocupe com outras coisas e não se preocupe com o mais importante que é a conquista do 38.º campeonato", reforça.